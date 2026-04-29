Евролига: расписание матчей плей-офф на 29 апреля

В среду, 29 апреля, в Евролиге сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть одну встречу плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание плей-офф на 29 апреля:

21:45 мск — «Реал» Мадрид — «Хапоэль» Тель-Авив.

В 1/4 финала, помимо пары «Реала» и «Хапоэля», встречаются: «Фенербахче» и «Жальгирис» (счёт в серии 1-0), «Олимпиакос» и «Монако» (1-0), а также «Валенсия» с «Панатинаикосом» (0-1).

Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче», который в прошлом сезоне в рамках «Финала четырёх» обыграл «Монако» в решающем матче турнира. Бронзовые медали по итогам сезона завоевал греческий «Олимпиакос».