Дончич может не сыграть во втором раунде, если «Лейкерс» пройдут «Хьюстон» — Чарания

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», в случае прохода его коллектива во второй раунд, может не сыграть там, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист Шэмс Чарания.

«Реабилитация Луки идёт медленно. Если «Лейкерс» сумеют пройти «Хьюстон» и выйти в следующий раунд, есть большая вероятность, что Дончич пропустит и эту серию. Сроки его возвращения пока неизвестны. По словам Джей Джей Редика, Лука уже начал больше двигаться на площадке, но он всё ещё не готов к полноценным индивидуальным тренировкам и полной нагрузке на паркете», — сказал Чарания в эфире ESPN.

Победителя пары «Лейкерс» — «Рокетс» во втором раунде ожидает «Оклахома-Сити Тандер».