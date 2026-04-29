Инсайдер сообщил, что Остин Ривз может вернуться в пятой игре с «Хьюстоном

27-летний защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз может сыграть в пятом матче серии плей-офф с техасским коллективом «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, Ривз настроен вернуться на паркет. Остин уже пропустил приблизительно четыре недели из-за растяжения косой мышцы живота второй степени. Окончательное решение по его участию примут непосредственно перед игрой.

Ранее Леброн Джеймс рассказал о настрое «Лейкерс» на игру в плей-офф без Ривза и Дончича.