Кириленко: Дончич — один из моих самых любимых игроков НБА и главная звезда «Лейкерс»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко с восхищением высказался в адрес 27-летнего разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича.

«Лука Дончич — один из моих самых любимых игроков НБА на сегодняшний день. Башка (имеется в виду баскетбольный IQ. — Прим. «Чемпионата») просто на 100 баллов. Может быть, только Йокич чуть повыше будет. Но Лука читает игру, двигается, причём вроде не быстрый, неуклюжий. Мне кажется, что любой болельщик, который приходит на матч, может себя ассоциировать с ним. Так понимать игру, классно двигаться с мячом и чувствовать — это, конечно, на уровне фантастики. Сейчас такой период у Луки, когда он адаптировался в «Лейкерс». В прошлом году Дончич больше втягивался, так как тогда это была полностью команда Леброна Джеймса. Наверное, она такой ещё и остаётся, но главная звезда — это Лука», — сказал Кириленко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.