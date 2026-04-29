Фото: Йокич избежал потери, подшутив над 19-летним игроком «Миннесоты»

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (125:113) произошёл забавный инцидент при участии 31-летнего сербского центрового «Денвера» Николы Йокича.

В концовке матча, когда исход встречи был ясен, Никола находился с мячом и совершал так называемое «джентльменское владение», чтобы не проводить атаку на кольцо соперника. Но до конца владения оставалось времени меньше, чем до конца игры, поэтому Йокич сделал вид, что отдаёт мяч 19-летнему французскому центровому Йоану Беранже. Но как только француз взял мяч в руки, Йокич схватился за мяч, чтобы избежать потери. Судьи свистнули спорный мяч.

Фото: Кадр из трансляции

После свистка арбитров Никола рассмеялся.