Главная Баскетбол Новости

Фото: Йокич избежал потери, подшутив над 19-летним игроком «Миннесоты»

Фото: Йокич избежал потери, подшутив над 19-летним игроком «Миннесоты»
Комментарии

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (125:113) произошёл забавный инцидент при участии 31-летнего сербского центрового «Денвера» Николы Йокича.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 24, Джонс - 20, Джонсон - 18, Браун - 9, Валанчюнас - 9, Хардуэй-младший - 8, Браун - 7, Джонс - 3, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Досунму - 18, Шеннон - 15, Хиланд - 15, Макдэниелс - 13, Рид - 12, Конли - 4, Андерсон - 4, Гобер - 3, Беранже - 2, Филлипс, Инглс, Пуллин, Кларк

В концовке матча, когда исход встречи был ясен, Никола находился с мячом и совершал так называемое «джентльменское владение», чтобы не проводить атаку на кольцо соперника. Но до конца владения оставалось времени меньше, чем до конца игры, поэтому Йокич сделал вид, что отдаёт мяч 19-летнему французскому центровому Йоану Беранже. Но как только француз взял мяч в руки, Йокич схватился за мяч, чтобы избежать потери. Судьи свистнули спорный мяч.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После свистка арбитров Никола рассмеялся.

Фото: Кадр из трансляции

«Денвер» ещё жив. Йокич всё ближе к камбэку в серии с «Миннесотой»
«Денвер» ещё жив. Йокич всё ближе к камбэку в серии с «Миннесотой»
