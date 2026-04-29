Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Адетокунбо выбрал между Месси и Роналду

Комментарии

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Милуоки Бакс», поделился мнением насчёт противостояния легендарных Криштиану Роналду и Лионеля Месси за звание лучшего футболиста всех времён.

«Это всё равно что выбирать между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом. Я считаю, что Месси — это настоящий талант, и благодаря упорному труду, дисциплине на протяжении всей карьеры Лионель достиг вершин, возможно, став лучшим игроком всех времён. Но для меня важнее всего быть похожим на тех, с кем я общаюсь, кто усердно трудится, соблюдает дисциплину, заботится о своём теле и остаётся последовательным на протяжении многих лет. Криштиану уже 41 год и при этом продолжает играть на высоком уровне, так что мой подход к делу больше похож на подход Роналду.

Криштиану больше любит учить, чем учиться, я не такой. Но когда речь заходит о футболе и любви, о стабильности и упорном труде, о повышении уровня и постоянном совершенствовании, я больше похож на Роналду, чем на себя.

Если сравнить их достижения за карьеру, то у одного — восемь «Золотых мячей», у другого — пять, у одного — победа на чемпионате мира, у другого — нет, у одного — пять побед в Лиге чемпионов, у другого — четыре. Выбор за вами. Но самое важное — когда вы дойдёте до этого момента и скажете: «Месси или Роналду?» вы уже будете победителем. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь спросили: «Джордан или Яннис?» Тогда ответил бы: «Я уже выиграл в жизни», — приводит слова Адетокунбо издание Mundo Deportivo.

Материалы по теме
«Милуоки» — всё? Как Адетокунбо довел «Бакс» до точки кипения и обмена
«Милуоки» — всё? Как Адетокунбо довел «Бакс» до точки кипения и обмена
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android