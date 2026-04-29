«Выйти с таким же настроем, как в первой игре». Мур — о втором матче «Локо» с «Пармой»

Форвард команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Майкл Мур высказался о втором матче 1/4 финала с «Бетсити Пармой», который состоится сегодня, 29 апреля, в 20:00 мск.

«Обе команды сделают какие-то изменения в своей тактике и в своей игре. Наверняка «Парма» точно так же, как и мы, посмотрит видео. Да, мы знаем друг друга довольно хорошо, и, скорее всего, они постараются ещё повысить свой уровень игры и постараются делать ещё лучше.

Но в то же время «Локомотив», соответственно, постарается делать лучше то, что мы умеем, в частности, быть ещё лучше на щитах, продолжать командные старания, и я надеюсь, что «Локомотиву» удастся выйти на второй матч с таким же настроем, как в первой игре, и ещё лучше, чтобы добиться второй победы в этой серии», — приводит слова Мура телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».