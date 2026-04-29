Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Выйти с таким же настроем, как в первой игре». Мур — о втором матче «Локо» с «Пармой»

Комментарии

Форвард команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Майкл Мур высказался о втором матче 1/4 финала с «Бетсити Пармой», который состоится сегодня, 29 апреля, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды сделают какие-то изменения в своей тактике и в своей игре. Наверняка «Парма» точно так же, как и мы, посмотрит видео. Да, мы знаем друг друга довольно хорошо, и, скорее всего, они постараются ещё повысить свой уровень игры и постараются делать ещё лучше.

Но в то же время «Локомотив», соответственно, постарается делать лучше то, что мы умеем, в частности, быть ещё лучше на щитах, продолжать командные старания, и я надеюсь, что «Локомотиву» удастся выйти на второй матч с таким же настроем, как в первой игре, и ещё лучше, чтобы добиться второй победы в этой серии», — приводит слова Мура телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android