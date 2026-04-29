Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Емченко высказался о стычке с легионером «Уралмаша» из США

Игрок «Зенита» Емченко высказался о стычке с легионером «Уралмаша» из США
Комментарии

26-летний защитник «Зенита» россиянин Владислав Емченко высказался насчёт победы во втором матче серии 1/4 финала Единой лиги с «Уралмашем» (92:64), а также прокомментировал стычку с 29-летним форвардом «Уралмаша» американцем Хэйденом Далтоном.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 64
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер - 16, Роберсон - 16, Мун - 16, Мартюк - 11, Джузэнг - 10, Емченко - 10, Жбанов - 7, Земский - 3, Шаманич - 2, Узинский - 1, Карасёв, Воронцевич
Уралмаш: Далтон - 13, Эллис - 12, Карданахишвили - 8, Герасимов - 8, Нэльсон - 6, Нэвелс - 5, Даглас - 5, Попов - 5, Белянков - 2, Пынько, Писклов, Новиков

— Третью четверть «Зенит» выиграл 21:7 — важно было именно так ответить за поражение в первом матче серии?
— Если бы мы сегодня не дали ответ, то о чём может вообще идти речь? Я знал, что от нас будет такая реакция. Чувствовали, что контролировали игру, хоть и первая половина была равной по счёту. Играли плотно в защите, ведь Гарретт Нэвелс, который забил нам 27 в первой игре, он только ближе к концу половины набрал со штрафной свои первые очки.

В большом перерыве тренер попросил выйти нас с ещё большей энергией, в итоге приняли от них удар, ударили сами в баскетбольном плане. В итоге сделали рывок и контролировали эти 20 очков преимущества до самой сирены.

— Удары были и не только в баскетбольном плане…
— Это плей-офф, это нормально, но не должно переходить рамки человечности. Нет лёгких мячей, было очень много стыков и борьбы, а зрителям такое нравится. Хэйден Далтон нёс сверху, пытался накрыть его, но он габаритнее, получился фол. Далтон после этого что-то там сказал на английском, я ответил, но потом мы пожали друг другу руки. Это эмоции, да и мы же рыжие оба, понимаем, что это борьба — так и должно быть, — приводит слова Емченко портал Sports.

