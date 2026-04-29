Эксперт: Виктор Вембаньяма — лучший игрок в мире

52-летний американский спортивный телеведущий и комментатор Макс Келлерман комплиментарно отозвался о 22-летнем французском центровом Викторе Вембаньяме из команды НБА «Сан-Антонио Спёрс».

— В предпоследней игре у него 1/4 трёхочковых, но семь блок-шотов и четыре перехвата?! Вемби — лучший игрок в мире. Серьёзно, Вемби — лучший игрок, я говорю это весь сезон, Вемби — лучший игрок в мире. Я обожаю игру Джокера [Николы Йокича] в нападении, даже несмотря на то что Гобер доставляет ему проблемы, и он отдаёт передачи, и собирает подборы — это просто безумие, его баскетбольный IQ зашкаливает, я понимаю.

Но Вембаньяма — 7 футов 5 дюймов (226 см), и он… Там, где Джокер — величайший всех времён на одном конце площадки и пытается внести вклад на другом, но с ограниченным успехом, Вемби — монстр на обоих концах площадки.

— Я думаю, людям трудно со словом «лучший», потому что...

— Чем мы занимаемся в спорте? Мы пытаемся выяснить, кто лучший, — сказал Келлерман в подкасте Game Over с Ричем Полом.