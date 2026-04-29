«Хотел быть на его месте». Леброн признался, что мечтал быть таким же, как Джордан

41-летний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал, что легендарный шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Майкл Джордан вдохновлял его в детстве, когда он рос в Акроне, штат Огайо.

«Я никогда не думал, что смогу стать таким же, как Джордан, но мечтал о возможности оказаться на его месте. Мечтал о том, чтобы выйти на большой матч и забросить победный мяч на последних секундах. Мечтал о собственных кроссовках.

Мечтал летать по площадке, как он. Мечтал о том, чтобы люди кричали моё имя. Обо всём, что делал Джордан. В детстве мне нужны были примеры для подражания в музыке и спорте. Мне это было нужно», — приводит слова Джеймса портал ESPN.