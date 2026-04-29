Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сан-Антонио» впервые с 2017 года попал в 1/4 финала плей-офф НБА

Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» в ночь на 29 апреля одержала победу в пятом матче первого раунда плей-офф над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:95), гарантировав себе участие в 1/2 финала Западной конференции впервые с 2017 года.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 95
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 21, Шампани - 19, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Касл - 15, Васселл - 10, Джонсон - 7, Корнет - 5, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 22, Грант - 12, Уильямс - 11, Сиссоко - 11, Клингэн - 10, Холидэй - 8, Камара - 7, Хендерсон - 5, Шарп - 5, Тибулл - 2, Крейчи - 2, Уэсли, Ян, Мюррэй

Техасский коллектив выиграл серию у «Портленда» со счётом 4-1, а в 1/2 финала Западной конференции встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз», где на данный момент «волки» лидируют 3-2.

В 2017-м, когда «Спёрс» последний раз играли в полуфинале конференции, они победили «Хьюстон Рокетс» 4-2, а в финале Запада проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 0-4.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android