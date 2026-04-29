«Сан-Антонио» впервые с 2017 года попал в 1/4 финала плей-офф НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» в ночь на 29 апреля одержала победу в пятом матче первого раунда плей-офф над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:95), гарантировав себе участие в 1/2 финала Западной конференции впервые с 2017 года.

Техасский коллектив выиграл серию у «Портленда» со счётом 4-1, а в 1/2 финала Западной конференции встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз», где на данный момент «волки» лидируют 3-2.

В 2017-м, когда «Спёрс» последний раз играли в полуфинале конференции, они победили «Хьюстон Рокетс» 4-2, а в финале Запада проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 0-4.