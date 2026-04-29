«Реал» Мадрид — «Хапоэль» Тель-Авив: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть эфир

В среду, 29 апреля, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием испанского клуба «Реал» Мадрид и израильского коллектива «Хапоэль» из Тель-Авива. Игра начнётся в 21:45 мск.

В 1/4 финала, помимо пары «Реала» и «Хапоэля», встречаются «Фенербахче» и «Жальгирис» (счёт в серии 1-0), «Олимпиакос» и «Монако» (1-0), а также «Валенсия» с «Панатинаикосом» (0-1).

Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче», который в прошлом сезоне в рамках «Финала четырёх» обыграл «Монако» в решающем матче турнира. Бронзовые медали по итогам сезона взял греческий «Олимпиакос».