Зоран Лукич продлил контракт с греческим «Ираклисом»

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич подписал новый контракт с греческим клубом «Ираклис», по условиям которого сербский специалист сохранит за собой пост до конца следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Решение остаться далось мне очень легко. Для тренера очень важно быть на одной волне с клубом, иметь одинаковый образ мышления и принимать решения вместе.

Я всё ещё думаю, что мы могли бы обеспечить себе участие в плей-офф. К сожалению, мы этого не заслужили и прошедший месяц не был для нас удачным. Нам определённо нужно кое-что изменить, чтобы быть лучше в новом сезоне. Я также хотел бы поблагодарить наших фанатов за их поддержку команды, меня как тренера, игроков. Это было одной из главных причин, по которой мне было легче принять решение остаться в «Ираклисе».

Очень важно остаться в дивизионе, заложить прочную основу для развития клуба и обеспечить его стабильность. Мы не самая богатая команда, но знаем, чего хотим, у нас нет острых проблем, и это очень важно для функционирования команды. Следующий шаг — участие в плей-офф в следующем сезоне», — приводит слова Лукича пресс-служба «Ираклиса».