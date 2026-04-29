РФБ огласила имена игроков, участвующих в просмотровом сборе в национальную команду России

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) опубликовала список игроков, которые будут участвовать в просмотром отборе в национальную команду страны.

Защитники:

Кирилл Григорий;

Матвей Падиус;

Артём Пивцайкин;

Александр Поротников;

Тимофей Самойленко;

Антон Суйконен.

Форварды:

Динар Альмяшев;

Глеб Бухалов;

Иван Васильев;

Нестор Дячок;

Михаил Михайлов;

Никита Михеев;

Сергей Новиков;

Павел Рябков;

Максим Ферябников;

Владимир Хряпа.

Центровые:

Георгий Вороненко;

Григорий Головченко;

Максим Огарков;

Артём Орешников.

Резерв:

Александр Савков.

Штаб:

главный тренер Зоран Лукич;

старший тренер Сергей Козин;

тренер Александр Полинкевич;

тренер по ОФП Дмитрий Васильев;

врач по спортивной медицине Николай Шашков;

массажисты Василий Попов, Владимир Рюмшин;

генеральный менеджер Валерий Тихоненко;

менеджеры Егор Брайнин, Светлана Лебедева.

Просмотровые тренировки пройдут с 1 по 7 июня, по их результатам часть игроков могут попасть в основной состав для дальнейших тренировочных мероприятий. С 7 по 10 июня команда соберётся в УТЦ «Новогорск», а с 10 по 25 июня переместится в Сочи, где будет готовится к серии товарищеских матчей, которые состоятся в конце июня.