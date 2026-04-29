Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
РФБ огласила имена игроков, участвующих в просмотровом сборе в национальную команду России

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) опубликовала список игроков, которые будут участвовать в просмотром отборе в национальную команду страны.

Защитники:

Кирилл Григорий;
Матвей Падиус;
Артём Пивцайкин;
Александр Поротников;
Тимофей Самойленко;
Антон Суйконен.

Форварды:

Динар Альмяшев;
Глеб Бухалов;
Иван Васильев;
Нестор Дячок;
Михаил Михайлов;
Никита Михеев;
Сергей Новиков;
Павел Рябков;
Максим Ферябников;
Владимир Хряпа.

Центровые:

Георгий Вороненко;
Григорий Головченко;
Максим Огарков;
Артём Орешников.

Резерв:

Александр Савков.

Штаб:

главный тренер Зоран Лукич;
старший тренер Сергей Козин;
тренер Александр Полинкевич;
тренер по ОФП Дмитрий Васильев;
врач по спортивной медицине Николай Шашков;
массажисты Василий Попов, Владимир Рюмшин;
генеральный менеджер Валерий Тихоненко;
менеджеры Егор Брайнин, Светлана Лебедева.

Просмотровые тренировки пройдут с 1 по 7 июня, по их результатам часть игроков могут попасть в основной состав для дальнейших тренировочных мероприятий. С 7 по 10 июня команда соберётся в УТЦ «Новогорск», а с 10 по 25 июня переместится в Сочи, где будет готовится к серии товарищеских матчей, которые состоятся в конце июня.

