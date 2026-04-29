Леброн заявил, что в молодости сильно переживал из-за критики поражений в финалах НБА

41-летний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс заявил, что в молодости сильно переживал из-за критики поражений в финалах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В молодости я сильно переживал из-за того, что меня критикуют за проигрыши в финалах. Я прислушивался к этим словам, будто лучше быть выбитым в первом раунде или вообще не выходить в плей-офф, чем проиграть в финале — для меня это всегда было странно. У каждого найдётся своё мнение о моей карьере: «Вышел в восемь финалов подряд — но выиграл только три», или «он лучший снайпер в истории НБА, но ведь играет уже 23 года», — приводит слова Джеймса портал ESPN.

К настоящему моменту Леброн выиграл четыре из 10 финалов НБА, в которых принимал участие.