Завершился «Финал четырёх» чемпионата ЦФО в Твери, собравший сильнейшие команды региона

Состоялся «Финал четырёх» чемпионата ЦФО. Решающие матчи в минувшие выходные приняла ледовая арена спортивного комплекса «Юбилейный» в Твери. Турнир собрал сильнейшие команды округа и стал одним из крупнейших баскетбольных событий региона.

Соревнования заранее получили повышенное внимание со стороны болельщиков. БК «Тверь» принял решение провести решающие матчи сезона на домашней площадке ещё до выхода команды в плей-офф. Билеты поступили в продажу в феврале, а в начале апреля клуб сообщил о высокой степени заполнения трибун.

Отдельное внимание было уделено организации мероприятия. В Тверь приехали известные представители баскетбольного сообщества, среди которых чемпион Европы Сергей Моня, двукратный победитель Евролиги и бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Хряпа, исполнительный директор Российской федерации баскетбола Владимир Дячок, олимпийская чемпионка Ирина Сумникова и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Наталья Водопьянова.

Фото: БК «Тверь»

Программа финального этапа включала не только спортивную часть, но и дополнительные активности для зрителей. Игровые сессии сопровождались световым оформлением и мультимедийными элементами. Перед началом встреч выступали танцевальные коллективы, музыкальные исполнители и духовой оркестр. Одним из заметных эпизодов стало исполнение гимна пианистом Евгением Соколовским.

Перед матчем за третье место состоялось слэм-данк шоу с участием Мирослава Елецкого, Алексея Шилова и Кирилла Мирошниченко. В рамках благотворительной программы амбассадор донорства костного мозга Артём Алискеров провёл марафонскую дистанцию на беговой дорожке. По итогам акции совместно с фондом «Добрый мир» было собрано более 180 тысяч рублей.

Также в фойе арены работали интерактивные зоны для болельщиков, включая фотозоны, детскую анимацию, фудкорт, магазин клубной атрибутики и игровые активности от партнёров мероприятия.

В спортивной части турнира БК «Тверь» показал конкурентную игру, однако завершил выступление без медалей. В полуфинале команда уступила БК «Рязань» (54:59). В матче за третье место тверская команда проиграла «Русичам-2» из Курска (78:87), состав которых был усилен игроками Высшей лиги.

Итоговое распределение мест: первое место — ЦИВС (Тульская область), второе место — «Рязань», третье место — «Русичи-2».

Турнир стал значимым событием для региона и собрал на трибунах более 4 тыс. зрителей, включая жителей Твери и гостей города. БК «Тверь» продолжает подготовку к мероприятиям в рамках 10-летнего юбилея проекта. Анонсы предстоящих событий будут опубликованы на официальных ресурсах клуба.

