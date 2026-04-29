«Должны вернуть преимущество домашней площадки». Фрейзер — о выездном матче

«Должны вернуть преимущество домашней площадки». Фрейзер — о выездном матче
Защитник «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал победу команды над «Уралмашем» (92:64) во втором матче серии и поделился ожиданиями от встречи в Екатеринбурге.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Сейчас у них преимущество своей площадки. Думаю, для нас крайне важно сохранить концентрацию ментально. Мы должны ехать в Екатеринбург с настроем вернуть себе преимущество домашней площадки.

Мы знаем, какая там будет атмосфера. Мы знаем, что они выйдут и будут биться изо всех сил. Нам просто нужно держаться вместе, как мы это сделали. Я считаю, мы хорошо сыграли в защите, действовали жёстко, не разваливались, получали удовольствие. В этом и суть. Это плей-офф. Думаю, именно в этом мы преуспели. Мы отлично поработали: сыграли очень мощно, делились мячом. Во второй половине мы сделали всё здорово.

Это только первый шаг. Мы отправляемся в гости к сопернику, где должны выложиться без остатка. Именно так и добиваются побед на выезде. Очевидно, мы должны быть собранными, но выиграть на чужой площадке очень тяжело. Нам нужно ехать туда с настроем быть ментально жёсткими, играть мощно в корпус и постараться повторить то, что мы показали, — перенести это на выездной матч», — приводит слова Фрейзера пресс-служба клуба.

