18-летний игрок сборной Финляндии продолжит карьеру в NCAA

18-летний форвард сборной Финляндии Миикка Мууринен в следующем сезоне будет выступать за команду университета Арканзаса в NCAA, сообщает портал CBS Sports.

Ранее баскетболист подписал трёхлетний контракт с «Партизаном», рассчитанный с сезона-2025/2026. Сообщалось, что по ходу сезона Миикка практически перестал получать игровое время в сербском клубе после назначения главным тренером Жоана Пеньярройи в конце декабря. В нынешнем сезоне Евролиги Мууринен появился на площадке лишь в шести матчах и суммарно провёл 10 минут, набрав одно очко после штрафного броска.

«Партизан» завершил сезон Евролиги на 15-м месте в турнирной таблице. Белградский клуб одержал 16 побед при 22 поражениях.