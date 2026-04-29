Вембаньяма поблагодарил болельщиков после выхода «Спёрс» в 1/4 плей-офф НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после победы в серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-1) отметил поддержку болельщиков и поделился эмоциями от выхода команды в следующий раунд плей-офф.

«Мы очень благодарны нашим фанатам за то, как они поддерживают нас — приходят на домашние матчи в клубных футболках, а на выездах создают такую атмосферу, что кажется, будто играем дома. Наши болельщики действительно способны превзойти всех, даже когда мы играем на чужом поле. Ощущение такое, будто мы преодолели первую важную ступень. Я лично рад видеть, что мы движемся вперёд и идём в верном направлении», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

В следующем раунде «Спёрс» встретятся с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз»,, где на данный момент «волки» лидируют 3-2.