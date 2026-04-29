Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Вембаньяма поблагодарил болельщиков после выхода «Спёрс» в 1/4 плей-офф НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после победы в серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-1) отметил поддержку болельщиков и поделился эмоциями от выхода команды в следующий раунд плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 95
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 21, Шампани - 19, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Касл - 15, Васселл - 10, Джонсон - 7, Корнет - 5, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 22, Грант - 12, Уильямс - 11, Сиссоко - 11, Клингэн - 10, Холидэй - 8, Камара - 7, Хендерсон - 5, Шарп - 5, Тибулл - 2, Крейчи - 2, Уэсли, Ян, Мюррэй

«Мы очень благодарны нашим фанатам за то, как они поддерживают нас — приходят на домашние матчи в клубных футболках, а на выездах создают такую атмосферу, что кажется, будто играем дома. Наши болельщики действительно способны превзойти всех, даже когда мы играем на чужом поле. Ощущение такое, будто мы преодолели первую важную ступень. Я лично рад видеть, что мы движемся вперёд и идём в верном направлении», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

В следующем раунде «Спёрс» встретятся с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз»,, где на данный момент «волки» лидируют 3-2.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
