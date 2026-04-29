Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен первый финалист Суперлиги

Комментарии

Челябинский клуб «ЧБК» стал первым финалистом Фонбет чемпионата России — Суперлиги. Команда выиграла полуфинальную серию у «Новосибирска» со счётом 3-0. Решающая встреча состоялась 29 апреля в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 97:89.

В составе победившей команды отличился белорусский центровой Дмитрий Ривный, оформивший дабл-дабл — 13 очков и 10 подборов.

Самым результативным баскетболистом матча стал игрок «Новосибирска» Александр Семенюк, набравший 23 очка, а также добавивший пять подборов и четыре результативные передачи.

В финальной серии «ЧБК» сыграет с победителем пары «Химки» — «Динамо» (Грозный). Сейчас в серии ведёт подмосковный клуб — 2-1. Следующая встреча состоится 30 апреля в Химках.

Сейчас читают:
Разворот на Восток: станет ли Китай альтернативой Евролиге для российского баскетбола?
Разворот на Восток: станет ли Китай альтернативой Евролиге для российского баскетбола?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android