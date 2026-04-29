Стал известен первый финалист Суперлиги

Челябинский клуб «ЧБК» стал первым финалистом Фонбет чемпионата России — Суперлиги. Команда выиграла полуфинальную серию у «Новосибирска» со счётом 3-0. Решающая встреча состоялась 29 апреля в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 97:89.

В составе победившей команды отличился белорусский центровой Дмитрий Ривный, оформивший дабл-дабл — 13 очков и 10 подборов.

Самым результативным баскетболистом матча стал игрок «Новосибирска» Александр Семенюк, набравший 23 очка, а также добавивший пять подборов и четыре результативные передачи.

В финальной серии «ЧБК» сыграет с победителем пары «Химки» — «Динамо» (Грозный). Сейчас в серии ведёт подмосковный клуб — 2-1. Следующая встреча состоится 30 апреля в Химках.