Басс — об обмене Дончича: Марк Кьюбан бросился бы под поезд, лишь бы этого не допустить

Бывшая владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс вспомнила, как проходил обмен Луки Дончича в клуб.

«Чтобы получить игрока такой ценности, нужно отдать игрока такой же ценности. «Даллас» хотел Энтони Дэвиса, а он был у нас. Так начались разговоры. Но было важно сохранить всё в тайне и не допустить утечки в СМИ, потому что, если игрок узнаёт о готовящемся обмене, это может развалить вам весь сезон.

Чтобы обменять игрока уровня Энтони Дэвиса, это должно было получить одобрение. Плюс ещё выбор в первом раунде драфта. А получить игрока уровня Луки, который к тому же находится в начале карьеры, было исключительной возможностью.

Но для этого понадобилось много стратегии и множество маленьких шагов, чтобы всё провернуть. Наш генеральный менеджер Роб Пелинка смог это сделать, и всё прошло без утечек в медиа. Потому что, думаю, Марк Кьюбан (бывший владелец «Даллас Маверикс». — Прим. «Чемпионата») бросился бы под поезд, лишь бы не допустить этого.

Никто ничего не знал. Ни Лука, ни Энтони Дэвис, ни Леброн Джеймс. В тот вечер у нас была игра в Нью-Йорке. Тренер знал, что это случится, но всё равно должен был проводить матч. Мы тогда выиграли. Это не стало отвлекающим фактором. А потом весь мир перевернулся», — рассказала Басс в подкасте Марии Шараповой.