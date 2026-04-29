Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-владелица «Лейкерс»: сердце Луки осталось в Далласе после обмена

Комментарии

Бывшая владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась впечатлениями от первых месяцев Луки Дончича в команде после громкого обмена из «Далласа».

«Из моего опыта, когда мы принимаем игрока в организацию «Лейкерс», я часто слышу: «Это моя мечта. Я всегда хотел быть игроком «Лейкерс», играть там же, где Мэджик, Коби, Шак и Карим».

Но Лука пришёл не с таким настроем. Было видно, что он пытается понять, почему это вообще произошло. Потому что сразу после обмена мы отправили за ним частный самолёт, чтобы привезти его в Лос-Анджелес, адаптировать и ввести в организацию. И было видно, что его сердце осталось в Далласе. Ему нужно было время всё это переварить.

И красота Луки, когда я начала узнавать его ближе, в том, что он настоящий человек. Он проживает свои эмоции и не пытается их скрывать. В феврале, марте, а потом в апреле, когда ему пришлось вернуться в Даллас на тот матч, где он плакал на скамейке, он объединил всех болельщиков «Лейкерс». Потому что мы чувствовали то же, что чувствовал он.

Он делился с нами своими эмоциями. И именно поэтому болельщики так к нему привязались. Они хотят видеть его успешным. С ним было замечательно работать. И, думаю, он вернулся с чёткой целью — выиграть чемпионство для этой команды», — рассказала Басс в подкасте Марии Шараповой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android