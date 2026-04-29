ЦСКА с разницей в 18 очков обыграл «Енисей» в домашнем матче 1/4 плей-офф ЕЛ

В среду, 29 апреля, на стадионе «Мегаспорт» в Москве в Единой лиге ВТБ в рамках 1/4 финала плей-офф прошёл матч между местным ЦСКА и красноярским «Енисеем». Победу со счётом 85:67 (20:18, 21:9, 26:24, 18:16) одержали хозяева площадки.

В составе «Енисея» отличился 21-летний российский центровой Егор Рыжов. Он записал на свой счёт 14 очков, восемь подборов, одну передачу и одну потерю с коэффициентом эффективности «+21».

Лучшим игроком в составе победившей команды стал 31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 20 очков, отдать три передачи и совершить один перехват при коэффициенте эффективности «+17».

ЦСКА ведёт в серии с «Енисее» 2-0 и находится в шаге от выхода в полуфинал. Следующая игра состоится 3 мая в Красноярске.