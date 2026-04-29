Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Енисей», результат матча плей-офф 29 апреля 2026, счет 85:67, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА с разницей в 18 очков обыграл «Енисей» в домашнем матче 1/4 плей-офф ЕЛ
Комментарии

В среду, 29 апреля, на стадионе «Мегаспорт» в Москве в Единой лиге ВТБ в рамках 1/4 финала плей-офф прошёл матч между местным ЦСКА и красноярским «Енисеем». Победу со счётом 85:67 (20:18, 21:9, 26:24, 18:16) одержали хозяева площадки.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 67
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Тримбл - 20, Кливленд - 12, Уэйр - 12, Жан-Шарль - 12, Руженцев - 7, Ухов - 7, Астапкович - 5, Антонов - 5, Чадов - 3, Митрович - 2, Карпенко, Курбанов
Енисей: Рыжов - 14, Тасич - 11, Коулмэн - 9, Сонько - 8, Ведищев - 5, Касаткин - 5, Ванин - 5, Долинин - 5, Евдокимов - 4, Артис - 1, Шлегель, Скуратов

В составе «Енисея» отличился 21-летний российский центровой Егор Рыжов. Он записал на свой счёт 14 очков, восемь подборов, одну передачу и одну потерю с коэффициентом эффективности «+21».

Лучшим игроком в составе победившей команды стал 31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 20 очков, отдать три передачи и совершить один перехват при коэффициенте эффективности «+17».

ЦСКА ведёт в серии с «Енисее» 2-0 и находится в шаге от выхода в полуфинал. Следующая игра состоится 3 мая в Красноярске.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плеф-офф Единой лиги сезона-2025/2026
