Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
«Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма», результат матча плей-офф 29 апреля 2026, счет 79:76, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Локомотив» смог вырвать победу у «Пармы» в матче 1/4 финала Единой лиги
В среду, 29 апреля, на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре прошёл матч Единой лиги ВТБ в рамках 1/4 финала плей-офф между местным «Локомотивом-Кубань» и пермским клубом «Бетсити Парма». Хозяева со счётом 79:76 (23:19, 23:23, 12:19, 21:15) победили гостей из Перми.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 76
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Квитковских - 19, Миллер - 16, Мартин - 10, Мур - 8, Хантер - 8, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Темиров - 2, Коновалов - 2, Коско - 1, Попов, Шеянов
Бетсити Парма: Адамс - 17, Адамс - 10, Захаров - 10, Сандерс - 9, Шашков - 9, Картер - 8, Фирсов - 8, Свинин - 5, Ильницкий, Минченко, Стафеев, Егоров

Самым результативным игроком «Локомотива-Кубань» стал лёгкий форвард Антон Квитковских, набравший 19 очков, четыре подбора и один перехват при коэффициенте полезности «+21».

У «Пармы» лучшим по результативности оказался разыгрывающий защитник Брендан Адамс, записавший в актив 17 очков, два подбора и три передачи при трёх потерях с коэффициентом полезности «+17».

«На тренировках получаю больше всех». Разговор с восходящей звёздочкой «Локомотива-Кубань»
