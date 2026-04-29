«Локомотив» смог вырвать победу у «Пармы» в матче 1/4 финала Единой лиги

В среду, 29 апреля, на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре прошёл матч Единой лиги ВТБ в рамках 1/4 финала плей-офф между местным «Локомотивом-Кубань» и пермским клубом «Бетсити Парма». Хозяева со счётом 79:76 (23:19, 23:23, 12:19, 21:15) победили гостей из Перми.

Самым результативным игроком «Локомотива-Кубань» стал лёгкий форвард Антон Квитковских, набравший 19 очков, четыре подбора и один перехват при коэффициенте полезности «+21».

У «Пармы» лучшим по результативности оказался разыгрывающий защитник Брендан Адамс, записавший в актив 17 очков, два подбора и три передачи при трёх потерях с коэффициентом полезности «+17».