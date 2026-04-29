Главная Баскетбол Новости

Эксперт: разговоры о зависти Джордана к Леброну — полная ложь

Комментарии

Известный эксперт и обозреватель Майкл Уилбон объяснил, почему слухи о неприязни шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу не имеют ничего общего с реальностью.

«В адрес Леброна звучала жёсткая критика. Помните, как он снял джерси и уходил с площадки в Бостоне после того последнего поражения от «Селтикс»? И я помню разговор с Майклом. Он сказал: «Эй, полегче. Когда завтра будешь говорить об этом — полегче с этим парнем. Вот почему…» У Майкла был целый список причин, почему ему очень нравится Леброн Джеймс.

Он не обязан был этого делать, но понимал, что сейчас начнётся в публичном поле, потому что сам проходил через это в начале карьеры. Так что если кто-то думает, будто Джордан как-то завидовал Леброну или держал на него обиду, это неправда. Полная ложь», — сказал Уилбон в эфире канала First Take.

