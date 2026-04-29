Главная Баскетбол Новости

Тренер «Миннесоты» — о Шэнноне: ошибки исправляет он сам

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч заявил, что защитник Терренс Шеннон сам должен исправить ошибки в выполнении игрового плана, если хочет больше играть в серии плей-офф.

«Я это не исправляю. Это он исправляет сам. Всё начинается с готовности: он должен быть собран, вовлечён и полностью выкладываться на этой стороне площадки. Единственный способ, которым я могу это исправить, — посадить его на скамейку, верно? Это единственный способ.

Он знает, что нам сейчас от него нужно. Так что он должен быть готов и готов выполнять задачи в защите. Нет ни одной причины, почему он не должен быть хорошим защитником с его телосложением, с его атлетизмом. И вообще он довольно умный игрок», — приводит слова Финча журналист Дейн Мур.

