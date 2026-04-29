Дабл-дабл Отуру не помог «Хапоэлю» обыграть «Реал» в матче плей-офф Евролиги

В среду, 29 апреля, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 завершился матч с участием испанского клуба «Реал» Мадрид и израильского коллектива «Хапоэль» из Тель-Авива. Победу в первой встрече 1/4 финала одержали хозяева площадки со счётом 86:82 (27:18, 21:15, 22:22, 16:27).

В составе хозяев наибольшую результативность показал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо. Он принёс команде 21 очко, сделал четыре подбора, одну передачу и один перехват при коэффициентом полезности «+18».

В составе израильской команды команды отличился американский центровой Дэниел Отуру. Он набрал 20 очков, а также совершил 17 подборов с коэффициентом полезности «+38».