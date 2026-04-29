Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Реал Мадрид» — «Хапоэль Тель-Авив», результат матча 29 апреля 2026, счет 86:82, Евролига-2025/2026

Дабл-дабл Отуру не помог «Хапоэлю» обыграть «Реал» в матче плей-офф Евролиги
Комментарии

В среду, 29 апреля, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 завершился матч с участием испанского клуба «Реал» Мадрид и израильского коллектива «Хапоэль» из Тель-Авива. Победу в первой встрече 1/4 финала одержали хозяева площадки со счётом 86:82 (27:18, 21:15, 22:22, 16:27).

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
86 : 82
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эдвардс, Малкольм, Рэндольф, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар

В составе хозяев наибольшую результативность показал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо. Он принёс команде 21 очко, сделал четыре подбора, одну передачу и один перехват при коэффициентом полезности «+18».

В составе израильской команды команды отличился американский центровой Дэниел Отуру. Он набрал 20 очков, а также совершил 17 подборов с коэффициентом полезности «+38».

Сейчас читают:
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
