Единая лига: результаты матчей плей-офф на 29 апреля

В среду, 29 апреля, в Единой лиге сезона-2025/2026 состоялся игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

ЦСКА — «Енисей» — 86:67 (счёт в серии 2-0);

«Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма» — 79:76 (счёт в серии 2-0).

В первом раунде плей-офф победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встречается с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Вышедший на второе место казанский УНИКС играет с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат седьмой.

Третий «Зенит» из Санкт-Петербурга — с шестым «Уралмашем» (Екатеринбург). Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» играет с пятой «Бетсити Пармой» из Перми.