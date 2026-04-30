«Везёт тому, кто везёт». Ищенко высказался о тяжёлой победе над «Пармой»

«Везёт тому, кто везёт». Ищенко высказался о тяжёлой победе над «Пармой»
21-летний атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко прокомментировал победу команды во втором матче четвертьфинала плей-офф Единой лиги с пермской командой «Бетсити Парма» (79:76).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 76
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Квитковских - 19, Миллер - 16, Мартин - 10, Мур - 8, Хантер - 8, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Темиров - 2, Коновалов - 2, Коско - 1, Попов, Шеянов
Бетсити Парма: Адамс - 17, Адамс - 10, Захаров - 10, Сандерс - 9, Шашков - 9, Картер - 8, Фирсов - 8, Свинин - 5, Ильницкий, Минченко, Стафеев, Егоров

— Сегодня было как будто тяжелее, чем в понедельник. Тебе так не показалось?
— Согласен, игра точно тяжелее. За исключением самого начала, когда мы неплохо стартовали, потом вся игра была прямо близкая. Я думаю, болельщикам такие игры очень нравятся, когда нервно за результат. В этом как раз таки и ценность плей-офф, когда никто никому не уступает, много жёстких стыков.

Хотелось бы выделить в первую очередь Антона Квитковских, он с небольшой травмой доигрывал. Ну как с небольшой – ему нос сломали. Но он всё равно много в конце ключевых моментов сделал. Майк Мур реализовал важную трёшку, Патрик Миллер забил в нужные моменты. Я думаю, это всё характер. И, может быть, всё то, что мы в регулярном сезоне в концовках уступали, сейчас нам немножко возвращается. Однако постоянно на удачу рассчитывать, конечно, нельзя. У нас было много ошибок, но мы хорошо сыграли в плане агрессии, и, как говорит наш тренер, за счёт энергии мы можем ошибки исправлять, потому что, как говорится, везёт тому, кто везёт, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

