«Везёт тому, кто везёт». Ищенко высказался о тяжёлой победе над «Пармой»

21-летний атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко прокомментировал победу команды во втором матче четвертьфинала плей-офф Единой лиги с пермской командой «Бетсити Парма» (79:76).

— Сегодня было как будто тяжелее, чем в понедельник. Тебе так не показалось?

— Согласен, игра точно тяжелее. За исключением самого начала, когда мы неплохо стартовали, потом вся игра была прямо близкая. Я думаю, болельщикам такие игры очень нравятся, когда нервно за результат. В этом как раз таки и ценность плей-офф, когда никто никому не уступает, много жёстких стыков.

Хотелось бы выделить в первую очередь Антона Квитковских, он с небольшой травмой доигрывал. Ну как с небольшой – ему нос сломали. Но он всё равно много в конце ключевых моментов сделал. Майк Мур реализовал важную трёшку, Патрик Миллер забил в нужные моменты. Я думаю, это всё характер. И, может быть, всё то, что мы в регулярном сезоне в концовках уступали, сейчас нам немножко возвращается. Однако постоянно на удачу рассчитывать, конечно, нельзя. У нас было много ошибок, но мы хорошо сыграли в плане агрессии, и, как говорит наш тренер, за счёт энергии мы можем ошибки исправлять, потому что, как говорится, везёт тому, кто везёт, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.