Ищенко: «Парме» нечего терять, думаю, что 100% будут играть как в последний раз

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Пармой». Матч пройдёт на выезде в Перми в это воскресенье, 3 мая.

— Впереди матч в Перми, где гостевым командам всегда непросто играть. Как будете настраиваться?

— Настраиваться так же, как и на другие игры. Да, мы слышали, что там выкупили все билеты давным-давно. Это нормально, там всегда болельщики в хорошем смысле этого слова сумасшедшие. При такой атмосфере очень интересно играть. «Бетсити Парме» уже ничего не остаётся, им нечего терять, думаю, они 100% будут играть как в последний раз. Но и нам нельзя думать о том, что при счёте 2-0 серия уже в наших руках, и расслабиться. Наоборот, для нашей же уверенности и для подтверждения того, что мы идём на правильном пути, надо выиграть в воскресенье. Сейчас все-все мысли только на следующую игру, дальше не загадываем, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.