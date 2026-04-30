Детройт Пистонс — Орландо Мэджик, результат матча 30 апреля 2026, счет 116:109, плей-офф НБА — 2025/2026

45 очков Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Орландо» и сократить отставание в серии
Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Орландо Мэджик» Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 116:109.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
116 : 109
Детройт Пистонс: Каннингем - 45, Харрис - 23, Дюрен - 12, Робинсон - 12, Томпсон - 6, Дженкинс - 6, Стюарт - 5, Грин - 5, Леверт - 2, Холланд, Рид, Ланир, Сассер, Смит
Орландо Мэджик: Банкеро - 45, Блэк - 19, Бейн - 18, Саггс - 10, Картер - 9, Кэйн - 5, Да Силва - 3, Картер, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Битадзе, Пенда

Самым результативным в составе победителей стал Кейд Каннингем, который записал в свой актив 45 очков.

Лучшую результативность в «Орландо» показал Паоло Банкеро, также набрав 45 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Орландо».

Следующий матч между командами состоится 1 мая.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
