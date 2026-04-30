45 очков Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Орландо» и сократить отставание в серии

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Орландо Мэджик» Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 116:109.

Самым результативным в составе победителей стал Кейд Каннингем, который записал в свой актив 45 очков.

Лучшую результативность в «Орландо» показал Паоло Банкеро, также набрав 45 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Орландо».

Следующий матч между командами состоится 1 мая.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».