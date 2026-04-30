Кливленд Кавальерс — Торонто Рэпторс, результат матча 30 апреля 2026, счет 125:120, 5-й матч плей-офф НБА — 2025/2026

«Кливленд» победил «Торонто» и находится в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф НБА
Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 125:120. Счёт в серии — 3-2 в пользу команды из Кливленда.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
125 : 120
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Харден - 23, Мобли - 23, Шрёдер - 19, Митчелл - 19, Меррилл - 9, Аллен - 9, Страс - 8, Тайсон - 8, Уэйд - 7, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин
Торонто Рэпторс: Барретт - 25, Уолтер - 20, Шид - 18, Барнс - 17, Пёлтль - 14, Мамукелашвили - 10, Мюррей-Бойлс - 8, Баттл - 7, Ингрэм - 1, Лоусон, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник гостей Ар Джей Барретт, который записал в свой актив дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Также на его счету пять голевых пасов.

В составе победителей наибольшей результативностью отличились разыгрывающий Джеймс Харден и тяжёлый форвард Эван Мобли. Оба набрали по 23 очка. Также в активе Хардена девять подборов и пять передач, тогда как Мобли завершил встречу с девятью подборами и одним ассистом.

Следующий матч между командами состоится 1 мая в канадском Торонто.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
