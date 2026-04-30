Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон Рокетс, результат матча 30 апреля 2026, счет 93:99, плей-офф НБА 2025-2026

25 очков Леброна не помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и закрыть серию
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился пятый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 99:93.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Ривз - 22, Эйтон - 18, Хатимура - 12, Смарт - 11, Вандербилт - 2, Ларэвиа - 2, Кеннард - 1, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Хэйс, Клебер
Хьюстон Рокетс: Смит II - 22, Исон - 18, Томпсон - 15, Шенгюн - 14, Шеппард - 12, Окоги - 7, Финни-Смит - 6, Холидей - 5, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Леброн Джеймс — на его счету 25 очков, три подбора и семь передач. Дабл-дабл на счету центрового Деандре Эйтона — 18 очков и 17 подборов.

У гостей наибольшей результативностью отметился форвард Джабари Смит — в его активе 22 очка, семь подборов и три передачи.

«Лейкерс» ведут в серии 3-2. Шестой матч состоится 1 мая в «Тойота-центре» в Хьюстоне.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

