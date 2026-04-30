25 очков Леброна не помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и закрыть серию

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился пятый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 99:93.
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Леброн Джеймс — на его счету 25 очков, три подбора и семь передач. Дабл-дабл на счету центрового Деандре Эйтона — 18 очков и 17 подборов.
У гостей наибольшей результативностью отметился форвард Джабари Смит — в его активе 22 очка, семь подборов и три передачи.
«Лейкерс» ведут в серии 3-2. Шестой матч состоится 1 мая в «Тойота-центре» в Хьюстоне.
Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».