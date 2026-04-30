Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Леброн Джеймс объяснил, почему не любит сравнения с Майклом Джорданом

41-летний лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, объяснил, почему не любит сравнения с легендарным шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Майклом Джорданом.

«Я никогда не сравнивал себя с Джорданом, потому что мы совершенно разные игроки. Я всегда был форвардом, который играет через пас — ищу партнёров. Майкл же искал бросок. Во многом моя игра отличается, и в чём-то я даже немного лучше, но чёрт… он был невероятен. Мы оба великие. Мы оба великие баскетболисты», — приводит слова Джеймса портал ESPN.

