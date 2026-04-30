Каннингем и Банкеро повторили достижение Бэйлора и Робертсона 65-летней давности

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем и форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро установили историческое достижение в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает статистический проект OptaSTATS в социальной сети Х.

Оба первых номера драфта набрали более 45 очков в одной игре — это второй подобный случай в истории лиги с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф.

Первый датирован 14 января 1961 года, когда Элджин Бэйлор (45 очков) и Оскар Робертсон (45 очков) сделали это в матче «Миннеаполис Лейкерс» — «Цинциннати Ройялс» со счётом 123:114.

Крупнейший разгром в истории НБА: