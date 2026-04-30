Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Каннингем и Банкеро повторили достижение Бэйлора и Робертсона 65-летней давности

Каннингем и Банкеро повторили достижение Бэйлора и Робертсона 65-летней давности
Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем и форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро установили историческое достижение в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает статистический проект OptaSTATS в социальной сети Х.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
116 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Каннингем - 45, Харрис - 23, Дюрен - 12, Робинсон - 12, Томпсон - 6, Дженкинс - 6, Стюарт - 5, Грин - 5, Леверт - 2, Холланд, Рид, Ланир, Сассер, Смит
Орландо Мэджик: Банкеро - 45, Блэк - 19, Бейн - 18, Саггс - 10, Картер - 9, Кэйн - 5, Да Силва - 3, Картер, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Битадзе, Пенда

Оба первых номера драфта набрали более 45 очков в одной игре — это второй подобный случай в истории лиги с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф.

Первый датирован 14 января 1961 года, когда Элджин Бэйлор (45 очков) и Оскар Робертсон (45 очков) сделали это в матче «Миннеаполис Лейкерс» — «Цинциннати Ройялс» со счётом 123:114.

