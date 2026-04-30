«Мне плевать на это дерьмо». Леброн отреагировал на слова игроков «Хьюстона»

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на слова игроков «Хьюстон Рокетс», которые ранее говорили о превосходстве своей команды над «озёрниками» на протяжении всей серии 1/8 финала плей-офф НБА.

«Мне плевать на это дерьмо — игру выигрывают между четырьмя линиями. Задайте этот вопрос молодым ребятам… Я слишком стар для этого дерьма», — приводит слова Джеймса аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети Х.

В данный момент счёт в серии плей-офф между «Лейкерс» и «Хьюстоном» составляет 3-2 в пользу клуба из Калифорнии. Шестой матч пройдёт 2 мая.