Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мне плевать на это дерьмо». Леброн отреагировал на слова игроков «Хьюстона»

Комментарии

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на слова игроков «Хьюстон Рокетс», которые ранее говорили о превосходстве своей команды над «озёрниками» на протяжении всей серии 1/8 финала плей-офф НБА.

«Мне плевать на это дерьмо — игру выигрывают между четырьмя линиями. Задайте этот вопрос молодым ребятам… Я слишком стар для этого дерьма», — приводит слова Джеймса аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети Х.

В данный момент счёт в серии плей-офф между «Лейкерс» и «Хьюстоном» составляет 3-2 в пользу клуба из Калифорнии. Шестой матч пройдёт 2 мая.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android