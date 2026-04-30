ЦСКА возглавил рейтинг симпатий болельщиков «Чемпионата» в плей-офф Единой лиги

Стали известны результаты опроса читателей «Чемпионата» по симпатиям к командам, которые выступают в плей-офф Единой лиги ВТБ. Наибольшую поддержку получил ЦСКА.

В голосовании, которое проходило в онлайн-режиме, пользователи могли отдать голос как за одну, так и сразу за несколько команд. Распределение показало, что именно московский клуб подходит к постсезону в статусе главного фаворита, по мнению аудитории. Армейцы получили 622 голоса «за» при 261 «против».

Результаты опроса:

1. ЦСКА — 622 «за» и 261 «против».

2. «Бетсити Парма» — 566/245.

3. УНИКС — 587/256.

4. «Уралмаш» — 558/243.

5. «Локомотив-Кубань» — 555/246.

6. «Енисей» — 530/239.

7. МБА-МАИ — 532/241.

8. «Зенит» — 537/263.

