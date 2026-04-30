Леброн стал первым игроком в истории НБА, сделавшим 500 перехватов в играх плей-офф

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», стал первым игроком в истории организации, которому удалось суммарно сделать 500 перехватов в рамках матчей плей-офф НБА. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На втором месте располагается Скотти Пиппен с показателем в 395 перехватов. Тройку сильнейших замыкает Майкл Джордан, на счету которого 376 перехватов.

Напомним, в данный момент «Лейкерс» играют в 1/8 финала плей-офф НБА с техасским клубом «Хьюстон Рокетс». Счёт в серии составляет 3-2 в пользу «озёрников».