Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила расклад сил после первых матчей в плей-офф Единой лиги.

«Плей-офф интересный, борьба есть в каждом матче и уже есть неожиданные результаты: «Уралмаш» в Петербурге обыграл «Зенит» в первой игре серии. Хотя на бумаге «Зенит» выглядит сильнее, но всё решается на паркете. «Уралмаш» смотрелся очень достойно, бился в обоих матчах. Сейчас счёт 1-1, посмотрим, во что это выльется. Серия «Парма» — «Локо» тоже может получиться упорной. Первая игра показала, что у пермяков хорошие шансы навязать борьбу «Локомотиву», но с преимуществом домашней площадки краснодарцы выглядят фаворитами.

У УНИКСа есть перевес по ключевым показателям, а также очень ярко себя показывает центровой Джален Рейнольдс, за два матча набравший в сумме 52 очка. ЦСКА с «Енисеем», мне кажется, это самая предсказуемая серия. Но красноярцам надо просто бороться, играть достойно, показать максимум. Давления на них нет — доказывать ничего не надо. Надо просто показать хорошую игру», — приводит слова Корстин ТАСС.