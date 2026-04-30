Гомельский указал причину победы «Зенита» во втором матче плей-офф ЕЛ с «Уралмашем»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский указал причину победы санкт-петербургского клуба «Зенит» во втором матче плей-офф Единой лиги с екатеринбургским коллективом «Уралмаш» (92:64).

«Я считаю основной причиной убедительной победы смену тактики в защите. «Зенит» плотно и агрессивно сыграл против снайперов «Уралмаша» на дуге, создав подстраховку за счёт игроков передней линии. Отмечу отличные оборонительные действия Жбанова, Узинского, Роберсона, Мартюка и Муна. А в атаке во второй половине матча распределение мячей было близко к идеальному», — написал Гомельский на своём официальном сайте.