Главная Баскетбол Новости

Гомельский указал причину победы «Зенита» во втором матче плей-офф ЕЛ с «Уралмашем»

Гомельский указал причину победы «Зенита» во втором матче плей-офф ЕЛ с «Уралмашем»
Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский указал причину победы санкт-петербургского клуба «Зенит» во втором матче плей-офф Единой лиги с екатеринбургским коллективом «Уралмаш» (92:64).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 64
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер - 16, Роберсон - 16, Мун - 16, Мартюк - 11, Джузэнг - 10, Емченко - 10, Жбанов - 7, Земский - 3, Шаманич - 2, Узинский - 1, Карасёв, Воронцевич
Уралмаш: Далтон - 13, Эллис - 12, Карданахишвили - 8, Герасимов - 8, Нэльсон - 6, Нэвелс - 5, Даглас - 5, Попов - 5, Белянков - 2, Пынько, Писклов, Новиков

«Я считаю основной причиной убедительной победы смену тактики в защите. «Зенит» плотно и агрессивно сыграл против снайперов «Уралмаша» на дуге, создав подстраховку за счёт игроков передней линии. Отмечу отличные оборонительные действия Жбанова, Узинского, Роберсона, Мартюка и Муна. А в атаке во второй половине матча распределение мячей было близко к идеальному», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

«Зенит» сделал работу над ошибками. «Уралмаш» был не похож на себя
