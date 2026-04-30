Тренер «Хапоэля» Т-А Итудис указал на разницу в штрафных после поражения от «Реала»

Главный тренер «Хапоэля» Тель-Авив Димитрис Итудис после поражения от «Реала» (82:86) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги обратил внимание на статистику штрафных бросков в матчах команд в нынешнем сезоне.

«Первая игра в Ботевграде, вторая игра регулярного сезона здесь, в Мадриде, и первый матч плей-офф — штрафные 35 против 64 в пользу «Реала». Не знаю, слышали ли вы меня: 35 у «Хапоэля» Тель-Авив, 64 у «Реала» за три игры», — заявил Итудис на послематчевой пресс-конференции.

По ходу четвёртой четверти Итудис был удалён после получения второго технического фола — первый он заработал ещё в стартовой десятиминутке. «Реал» повёл в серии, второй матч пройдёт в Мадриде.