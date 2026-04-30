Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Егор Амосов получил приглашение в престижный лагерь, где будут скауты НБА — источник

Российский форвард юниорской команды «Реала» из Мадрида Егор Амосов приглашён в престижный лагерь Treviso Eurocamp, который пройдёт с 5 по 7 июня в итальянском Тревизо. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Adidas Eurocamp традиционно собирает скаутов всех клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ведущих европейских академий. Среди наставников лагеря — экс-игрок ЦСКА Кайл Хайнс, который выступит в этой роли и в нынешнем году.

Ранее в Тревизо приглашались российские игроки — Павел Савков, Илья Фролов, Глеб Бедняков, Агасий Тоноян, Михаил Кулагин и другие. Амосов едет в лагерь в статусе одного из лидеров юниорского «Реала».

Материалы по теме
11 очков Амосова помогли «Реалу» разгромить «Гран Канарию» в Liga U
