Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
«Выглядели лучше». Пашутин оптимистично высказался о поражении «Пармы» в матче с «Локо»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин с оптимизмом высказался о выступлении своих подопечных в матче с «Локомотивом-Кубань» (76:79).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 76
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Квитковских - 19, Миллер - 16, Мартин - 10, Мур - 8, Хантер - 8, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Темиров - 2, Коновалов - 2, Коско - 1, Попов, Шеянов
Бетсити Парма: Адамс - 17, Адамс - 10, Захаров - 10, Сандерс - 9, Шашков - 9, Картер - 8, Фирсов - 8, Свинин - 5, Ильницкий, Минченко, Стафеев, Егоров

«На первых минутах «Локомотив-Кубань», как и в прошлом матче, попытался оторваться в счёте, но мы скорректировали защиту, сделали правильные замены и самоотдачей, правильным отношением смогли остановить рывок соперника. Заставили их больше играть один в один, совершать броски с сопротивлением.

В целом, мы защищались гораздо лучше, чем в прошлых матчах с «Локо», контролировали ход игры, зашли в напряжённую концовку. Но, к сожалению, в последних пяти атаках мы принимали – я не буду говорить «неумные» – неверные решения: нужно было более агрессивно за счёт разницы в габаритах идти в проход, как мы делали весь матч. И не смогли забрать на своём щите самый важный подбор, когда мяч прыгал по плечам. А на последних секундах Ищенко здорово отзащищался против Сэндерса, оттеснив его на бросок из безопорного положения.

Но мы выглядели гораздо лучше, чем два дня назад. К сожалению, этого не хватило, чтобы победить, но серия продолжается. Нам важно восстановиться, проанализировать игру так же хорошо, как мы это сделали после первого матча, и дома, в Перми, навязать борьбу и так же, как сегодня, играть от защиты, по-мужски идти в контакт. Ребята в этой серии показывают характер, и я за это им благодарен», – приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

