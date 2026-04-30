«Выглядели лучше». Пашутин оптимистично высказался о поражении «Пармы» в матче с «Локо»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин с оптимизмом высказался о выступлении своих подопечных в матче с «Локомотивом-Кубань» (76:79).

«На первых минутах «Локомотив-Кубань», как и в прошлом матче, попытался оторваться в счёте, но мы скорректировали защиту, сделали правильные замены и самоотдачей, правильным отношением смогли остановить рывок соперника. Заставили их больше играть один в один, совершать броски с сопротивлением.

В целом, мы защищались гораздо лучше, чем в прошлых матчах с «Локо», контролировали ход игры, зашли в напряжённую концовку. Но, к сожалению, в последних пяти атаках мы принимали – я не буду говорить «неумные» – неверные решения: нужно было более агрессивно за счёт разницы в габаритах идти в проход, как мы делали весь матч. И не смогли забрать на своём щите самый важный подбор, когда мяч прыгал по плечам. А на последних секундах Ищенко здорово отзащищался против Сэндерса, оттеснив его на бросок из безопорного положения.

Но мы выглядели гораздо лучше, чем два дня назад. К сожалению, этого не хватило, чтобы победить, но серия продолжается. Нам важно восстановиться, проанализировать игру так же хорошо, как мы это сделали после первого матча, и дома, в Перми, навязать борьбу и так же, как сегодня, играть от защиты, по-мужски идти в контакт. Ребята в этой серии показывают характер, и я за это им благодарен», – приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.