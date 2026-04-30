Андреас Пистиолис похвалил ЦСКА за игру в победном матче с «Енисеем»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление своих подопечных во втором матче плей-офф Единой лиги с «Енисеем» (85:67).

«Прежде всего хочу выразить признательность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Что касается игры, надо отдать должное «Енисею», который предстал более агрессивным и мотивированным. У нас всё ещё было много качественных бросков, но всё же меньше, чем в предыдущем матче. Да и в этих качественных бросках мы были менее эффективны, ведь практически невозможно атаковать так же здорово, как позавчера. Потому очень рад нашей защите, это наиболее надёжный элемент нашей игры, он не зависит от дня, только от старания, и на протяжении большей части матча мы хорошо действовали в этом плане», – приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.