Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Андреас Пистиолис похвалил ЦСКА за игру в победном матче с «Енисеем»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление своих подопечных во втором матче плей-офф Единой лиги с «Енисеем» (85:67).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 67
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Тримбл - 20, Кливленд - 12, Уэйр - 12, Жан-Шарль - 12, Руженцев - 7, Ухов - 7, Астапкович - 5, Антонов - 5, Чадов - 3, Митрович - 2, Карпенко, Курбанов
Енисей: Рыжов - 14, Тасич - 11, Коулмэн - 9, Сонько - 8, Ведищев - 5, Касаткин - 5, Ванин - 5, Долинин - 5, Евдокимов - 4, Артис - 1, Шлегель, Скуратов

«Прежде всего хочу выразить признательность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Что касается игры, надо отдать должное «Енисею», который предстал более агрессивным и мотивированным. У нас всё ещё было много качественных бросков, но всё же меньше, чем в предыдущем матче. Да и в этих качественных бросках мы были менее эффективны, ведь практически невозможно атаковать так же здорово, как позавчера. Потому очень рад нашей защите, это наиболее надёжный элемент нашей игры, он не зависит от дня, только от старания, и на протяжении большей части матча мы хорошо действовали в этом плане», – приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Сперва было волнительно. Затем ЦСКА показал класс «Енисею» в плей-офф
