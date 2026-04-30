Центровой «Локо» Хаджибегович назвал фактор победы во втором матче плей-офф с «Пармой»

Центровой краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» черногорец Ален Хаджибегович высказался насчёт победы команды во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (79:76). Теперь счёт в серии составляет 2-0 в пользу «Локо».

«Мы бились друг за друга, играли как команда и в атаке, и в защите. В четвёртой четверти вынудили соперника совершить несколько потерь, после чего забивали лёгкие мячи в быстром переходе и важные трёхочковые.

Сражались за каждый мяч и выкладывались на 100% до последней секунды, поэтому и победили», — приводит слова Алена Хаджибеговича пресс-служба «Локомотива-Кубань».