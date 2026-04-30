Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Локо» Хаджибегович назвал фактор победы во втором матче плей-офф с «Пармой»

Комментарии

Центровой краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» черногорец Ален Хаджибегович высказался насчёт победы команды во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (79:76). Теперь счёт в серии составляет 2-0 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 76
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Квитковских - 19, Миллер - 16, Мартин - 10, Мур - 8, Хантер - 8, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Темиров - 2, Коновалов - 2, Коско - 1, Попов, Шеянов
Бетсити Парма: Адамс - 17, Адамс - 10, Захаров - 10, Сандерс - 9, Шашков - 9, Картер - 8, Фирсов - 8, Свинин - 5, Ильницкий, Минченко, Стафеев, Егоров

«Мы бились друг за друга, играли как команда и в атаке, и в защите. В четвёртой четверти вынудили соперника совершить несколько потерь, после чего забивали лёгкие мячи в быстром переходе и важные трёхочковые.

Сражались за каждый мяч и выкладывались на 100% до последней секунды, поэтому и победили», — приводит слова Алена Хаджибеговича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Характер, геройства россиянина и жаркая концовка. «Локо» с «Пармой» выдали топ-матч
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android