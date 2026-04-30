Дюрант пропустит шестой матч с «Лейкерс» из-за травмы голеностопа — Шэмс Чарания

37-летний лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант не сыграет в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы голеностопа, сообщает авторитетный инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шэмс Чарания в шоу Get Up от ESPN.

Несмотря на поражение в первых трёх матчах серии, «Хьюстон Рокетс» отыгрались, выиграв четвёртый и пятый матчи. Ни одной команде НБА не удавалось отыграться после трёх поражений подряд, так что «Рокетс» войдут в историю, если смогут полностью переломить ход событий и выиграть серию.

Дюрант провёл в серии лишь один матч.