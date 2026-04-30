Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томович остался недоволен игрой «Локо» в матче с «Пармой», несмотря на победу

Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над пермской «Бетсити Пармой» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счётом 79:76 (23:19, 23:23, 12:19, 21:15).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
79 : 76
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Квитковских - 19, Миллер - 16, Мартин - 10, Мур - 8, Хантер - 8, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Темиров - 2, Коновалов - 2, Коско - 1, Попов, Шеянов
Бетсити Парма: Адамс - 17, Адамс - 10, Захаров - 10, Сандерс - 9, Шашков - 9, Картер - 8, Фирсов - 8, Свинин - 5, Ильницкий, Минченко, Стафеев, Егоров

«Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я по итогам матча доволен. По сравнению с первым матчем серии, сегодня мы выглядели гораздо хуже в плане принятия решений и следования плану на игру.

Очень важно, что даже в такой ситуации продемонстрировали несгибаемый характер. При многочисленных ошибках, плохом проценте дальних и средних бросков всё равно склонили ход матча в свою пользу в решающий момент», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.

Счёт в серии 2-0 в пользу краснодарской команды. Третий матч пройдёт в Перми.

Может быть интересно:
«Выглядели лучше». Пашутин оптимистично высказался о поражении «Пармы» в матче с «Локо»
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android