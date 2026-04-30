Томович остался недоволен игрой «Локо» в матче с «Пармой», несмотря на победу

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над пермской «Бетсити Пармой» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счётом 79:76 (23:19, 23:23, 12:19, 21:15).

«Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я по итогам матча доволен. По сравнению с первым матчем серии, сегодня мы выглядели гораздо хуже в плане принятия решений и следования плану на игру.

Очень важно, что даже в такой ситуации продемонстрировали несгибаемый характер. При многочисленных ошибках, плохом проценте дальних и средних бросков всё равно склонили ход матча в свою пользу в решающий момент», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.

Счёт в серии 2-0 в пользу краснодарской команды. Третий матч пройдёт в Перми.