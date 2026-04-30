Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Арсич — о поражении от ЦСКА: главной проблемой были подборы в защите

Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от ЦСКА (67:85) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 67
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Тримбл - 20, Кливленд - 12, Уэйр - 12, Жан-Шарль - 12, Руженцев - 7, Ухов - 7, Астапкович - 5, Антонов - 5, Чадов - 3, Митрович - 2, Карпенко, Курбанов
Енисей: Рыжов - 14, Тасич - 11, Коулмэн - 9, Сонько - 8, Ведищев - 5, Касаткин - 5, Ванин - 5, Долинин - 5, Евдокимов - 4, Артис - 1, Шлегель, Скуратов

«Поздравляю ЦСКА с победой. Нашей главной проблемой были подборы в защите. Оборонялись нормально, но после этого не могли забрать мяч, поэтому у нас практически не было шансов играть в переходах, всё время нападали «пять на пять».

Когда играешь против ЦСКА, становится понятно, почему такой результат. Следующий матч проведём на своей площадке, надеюсь, сыграем лучше в защите, заберём больше подборов и в целом покажем лучшую игру», — приводит слова Арсича пресс-служба лиги.

Счёт в серии — 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч пройдёт 3 мая в Красноярске.

