Арсич — о поражении от ЦСКА: главной проблемой были подборы в защите

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение от ЦСКА (67:85) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Нашей главной проблемой были подборы в защите. Оборонялись нормально, но после этого не могли забрать мяч, поэтому у нас практически не было шансов играть в переходах, всё время нападали «пять на пять».

Когда играешь против ЦСКА, становится понятно, почему такой результат. Следующий матч проведём на своей площадке, надеюсь, сыграем лучше в защите, заберём больше подборов и в целом покажем лучшую игру», — приводит слова Арсича пресс-служба лиги.

Счёт в серии — 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч пройдёт 3 мая в Красноярске.