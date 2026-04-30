Джон Уолл стал президентом по баскетбольным операциям Говардского университета

Пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Джон Уолл назначен президентом по баскетбольным операциям университета Говард в Вашингтоне, сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Первый номер драфта-2010, выступавший за «Вашингтон Уизардс» с 2010 по 2020 год, заинтересовался сотрудничеством с университетом 31 января, когда был почётным капитаном команды и заявил о желании занять аналогичную должность на уровне НБА.

По сообщениям источника, Уолл уже активно включился в работу, он участвует в собраниях команды, оценке новобранцев и трансферных целей, а также формирует стратегическое видение программы от управления составом до NIL-сделок и наставничества игроков.