«Отказываюсь скрывать свои эмоции». Вембаньяма ответил хейтерам

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал высказывания в свой адрес, в которых его называли слишком эмоциональным и использовали оскорбительные термины за то, что он плакал на площадке. Ранее Вембаньяма уже заявлял, что не собирается меняться из-за чужого мнения.

«Думаю, это в первую очередь страх осуждения. Это чувство, что ты должен вести себя определённым образом, подчиняться социальным кодам. Лично я отказываюсь нести бремя необходимости скрывать свои эмоции», — приводит слова Вембаньямы NBA Base.

В регулярном чемпионате НБА сезона-2025/2026 французский центровой принял участие в 64 матчах. В среднем за игру Вембаньяма набирал 25 очков, совершал 11,5 подбора, отдавал 3,1 передачи и делал 3,1 блок-шота.